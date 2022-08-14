Фестиваль «OFFLINE» прошел в Куньинском районе

10:29, 14 августа 2022, ПАИ

Фестиваль «OFFLINE» прошел в Двинь-Покровском Куньинского района 13 августа, сообщили в газете «Пламя».

Организаторы фестиваля пригласили молодых музыкантов и именитых артистов из Великих Лук, Пскова, Москвы и Саратова. Выступали также Рина Ильинова из Невеля, Михаил Заринов из Великих Лук, Данила Хромов из Саратова, который исполнял авторские песни своего отца. Также жители района смогли услышать джаз-выступление от дуэта лауреатов международных конкурсов: пианиста Сергея Шишкова и скрипачки Татьяны Ямбердовой.

Помимо концертной программы в честь Дня физкультурника гости праздника смогли его отметить на волейбольной площадке, футбольном поле, занятии йогой с Еленой Гавриловой, катаниях на сапбордах, а еще посетить киноночь, покататься на воздушном шаре и многое другое.