Экономист предупредил россиян о подорожании некоторых продуктов к осени

11:15, 14 августа 2022, ПАИ

В сентябре – октябре в России, как и в большинстве стран, традиционно растут цены на отдельные группы продовольственных товаров. К осени подорожают такие продукты, как молочная продукция, яйца, колбасные изделия, овощи. Об этом агентству «Прайм» рассказал завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Также он предупредил, что незначительно, но вырарстут цены на рыбопродукты и свинину. Мясо птицы будет плавно дорожать после окончания летнего сезона. Цена кофе и чая обычно стабильна в течение всего года и плавно растет в рамках общей инфляции. Здесь влияние могут оказать, по словам эксперта, только глобальные изменения мировой конъюнктуры. Цена на фрукты вырастет к осени и останется стабильной до конца года.