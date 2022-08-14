90 выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» доступен для скачивания

11:52, 14 августа 2022, ПАИ

Новый, уже 90 выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» размещён на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Книгу можно свободно читать и, при необходимости, скачивать в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

В новый сборник, прежде всего, вошли материалы круглого стола XII Круглого стола памяти М.Е. Васильева «Краеведение, история и археология Пушкиногорья», который прошёл в «Михайловском» в апреле текущего года. Раздел изобилует информацией о новых архивных изысканиях, а также содержит интересные сведения о новейшей истории Пушкиногорского района и музея. В частности, здесь, в публикации главного хранителя музейных территорий Екатерины Дмитриевой, можно найти описание нового объекта культурного наследия «Пушкинский литературный ландшафт», в сентябре 2021 года рекомендованного администрацией Псковской области к включению в предварительный список объектов ЮНЕСКО.

Второй раздел книги – очерк главного хранителя музейных предметов Пушкинского Заповедника Дарьи Плотниковой и экскурсовода «Михайловского, аспиранта кафедры отечественной истории ПсковГУ Дмитрия Григорьева «По дорогам войны. Страницы военной биографии В.М. Звонцова». Это, фактически, первая в истории изобразительного искусства публикация о фронтовом пути и, главное, о «военных размышлениях» выдающегося отечественного графика, чьи жизнь и творчество неразрывно связаны с псковскими пушкинскими местами. Статья изобилует цитатами из переписки художника с родными и друзьями, интересно иллюстрирована.

В третьем разделе, в рубрике «Из истории музея» в сборнике опубликована статья «О пушкинских местах и Григории Александровиче Пушкине» Анатолия Давыдова – о Михайловском в последней трети XIX века.

Издание в первую очередь предназначено для историков, краеведов, специалистов в области музейного дела. Однако оно будет интересно и самому широкому кругу читателей – людям, неравнодушным к судьбе отечественной культуры и пушкинских мест России.

Книга рекомендована лицам старше 12 лет. Объём нового сборника – 244 страницы, или 15,25 печатного листа. Его «бумажный» тираж отпечатан в типографии «Псковское возрождение» и составляет 150 экземпляров.