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Общество

Минфин предложил продлить действие семейной ипотеки по ставке 6%

Программу семейной ипотеки под 6% годовых предлагается распространить на семьи, в которых ребенок родится до конца 2023 года, следует из проекта постановления, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов говорится, что реализация положений, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года включительно.

Сейчас программа распространяется на семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.

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