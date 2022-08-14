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Общество

Крупный пожар на складе произошел в Казани

Фото от ГУМЧС по Татарстану.

Пожар произошел на складе в Казани: загорелось растительное масло, площадь возгорания составила 1 тыс квадратных метров, оно уже локализовано, сообщает РИА Новости. 

Ранее в МЧС РФ сообщили, что по адресу Казань, улица 3-я Кленовая, 9, произошло возгорание в одноэтажном складском здании. По предварительной информации площадь пожара – 1 тысяча квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Пострадавших нет. Как уточнили в региональном ГУМЧС, происходило горение растительного масла в еврокубах внутри производственного железобетонного одноэтажного склада.

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