Крупный пожар на складе произошел в Казани
Пожар произошел на складе в Казани: загорелось растительное масло, площадь возгорания составила 1 тыс квадратных метров, оно уже локализовано, сообщает РИА Новости.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что по адресу Казань, улица 3-я Кленовая, 9, произошло возгорание в одноэтажном складском здании. По предварительной информации площадь пожара – 1 тысяча квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Пострадавших нет. Как уточнили в региональном ГУМЧС, происходило горение растительного масла в еврокубах внутри производственного железобетонного одноэтажного склада.
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