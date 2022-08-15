Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Псков» проведёт домашний матч с «Ленинградцем» 16 августа

Фото: Андрей Лупанов

ФК «Псков» проведёт свой очередной домашний матч в рамках 9-го тура чемпионата Северо-Западного федерального округа. Псковичи будут соперничать с командой СШ «Ленинградец», представляющей Ленинградскую область.

Встреча состоится 16 августа на стадионе «Машиностроитель». Стартовый свисток арбитра из Санкт-Петербурга Родиона Веселовского запланирован на 18:30. Для болельщиков вход на матч свободный.

По итогам восьми туров на счету ФК «Псков» семь побед и одно поражение, сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице. СШ «Ленинградец», представляющая Ленинградскую область, имеет в своём активе три победы, две ничьи и три поражения и находится на пятом месте с 11 баллами, уступая «Пскову» 10 очков.

В рамках первого круга чемпионата соперники встречались 28 июня в Гатчине, и тогда победу одержали псковичи со счётом 1:0 благодаря голу Антона Паранина на 2-й минуте матча.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 августа 2022

До 400 человек смогут принять участие в «Псковском марафоне»
15 августа 2022

ФК «Псков» проведёт домашний матч с «Ленинградцем» 16 августа

15 августа 2022

Новый выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online» вышел в эфир
14 августа 2022

Бои исторических реконструкций прошли в Рубилово

14 августа 2022

ФОТОФАКТ В Псковском районе жители и гости деревни соревнуются в точности
14 августа 2022

Женские сборные команды по мини-футболу играли в Пустошке
14 августа 2022

Насыщенные спортивными мероприятиями выходные прошли в Пыталово
14 августа 2022

Игрой в лапту отметили День физкультурника в Опочецком районе


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...