ФК «Псков» проведёт домашний матч с «Ленинградцем» 16 августа

09:41, 15 августа 2022, ПАИ

ФК «Псков» проведёт свой очередной домашний матч в рамках 9-го тура чемпионата Северо-Западного федерального округа. Псковичи будут соперничать с командой СШ «Ленинградец», представляющей Ленинградскую область.

Встреча состоится 16 августа на стадионе «Машиностроитель». Стартовый свисток арбитра из Санкт-Петербурга Родиона Веселовского запланирован на 18:30. Для болельщиков вход на матч свободный.

По итогам восьми туров на счету ФК «Псков» семь побед и одно поражение, сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице. СШ «Ленинградец», представляющая Ленинградскую область, имеет в своём активе три победы, две ничьи и три поражения и находится на пятом месте с 11 баллами, уступая «Пскову» 10 очков.

В рамках первого круга чемпионата соперники встречались 28 июня в Гатчине, и тогда победу одержали псковичи со счётом 1:0 благодаря голу Антона Паранина на 2-й минуте матча.