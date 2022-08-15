Археологические находки в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:01, 15 августа 2022, ПАИ

Самые интересные археологические находки сезона обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации.

15 августа в России отмечают День археолога. В честь этого праздника спикеры медиацентра ПАИ расскажут о прошлом, настоящем и будущем псковской археологии, а также о самых интересных находках этого года, новых технологиях, «черных копателях» и о чём болит сегодня душа археолога.

Обо всём этом расскажут председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова и научный работник Археологического центра Псковской области Антон Романовский.