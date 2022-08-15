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Общество

Энергетики приступили к модернизации подстанции «Псков»

Фото: «Россети ФСК ЕЭС»

«Россети ФСК ЕЭС» приступили к модернизации системы оперативного постоянного тока на подстанции 330 кВ «Псков» в Псковской области. В рамках работ будут заменены аккумуляторные батареи совместно с выпрямительными агрегатами (ВАЗП) и системой управления. Установка нового оборудования позволит повысить надежность работы подстанции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Как пояснили энергетики, новые аккумуляторные батареи в случае аварийных режимов обеспечат бесперебойное питание устройств по управлению энергообъектами, работу систем релейной защиты и автоматики, устройств связи и телемеханики, а также системы сигнализации в случае падения напряжения в основной электросети. Это создаст дополнительные возможности для электроснабжения региона с населением более 600 тысяч человек, обеспечит надежность выдачи мощности Псковской ГРЭС, а также электроснабжение развивающегося индустриального района в Псковской области – технопарка «Моглино», подчеркнули в компании.

«Новые батареи произведены в России, они содержат запатентованный легированный свинцово-сурьмянистый сплав положительного электрода. Новые аккумуляторы более экологичны и пожаробезопасны, так как химические вещества (электролиты) содержатся в герметичных банках, исключают выделение вредных испарений в окружающую среду. Современные устройства практически не требуют обслуживания, срок их работы превышает 20 лет», - рассказали в «Россети ФСК ЕЭС».

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