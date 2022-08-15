Крупную партию поддельных сигарет и алкоголя изъяли в магазинах Великих Лук

10:40, 15 августа 2022, ПАИ

23 тысячи пачек сигарет и более 7,4 тысячи литров алкогольной продукции без акцизных марок обнаружили во время совместного рейда по торговым точкам в Великих Луках сотрудники таможни и полиции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Табачные изделия иностранного производства, на которых отсутствовали обязательные акцизные марки Российской Федерации и немаркированный акцизными марками алкоголь с признаками контрафакта (водка, коньяк, виски) обнаружены в складских помещениях и на прилавках двух торговых сетей. Предварительная стоимость всей продукции превышает 5 млн рублей.

Табачная и алкогольная продукция изъята из незаконного оборота.