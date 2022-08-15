Вторая тройка победителей акции «Губернаторский дневник» отправится в гости к Михаилу Ведерникову

10:58, 15 августа 2022, ПАИ

Вторая тройка победителей акции «Губернаторский дневник» отправится в гости в кабинет к главе региона Михаилу Ведерникову, сообщает издание «Комсомольская правда в Пскове».

Среди 2-4 классов во втором триместре победу одержала второклассница школы №7 им. В. Н. Пушкарева Софья Березовская Софья из Острова. За весь год в ее портфеле оказалась 571 отметка - это абсолютный рекорд среди всех участников акции.

«Соня делает домашнюю работу самостоятельно. С первого класса сама. Приходит - и сразу за уроки, на это ей надо 2-3 часа», – рассказала мама девочки Екатерина.

В будущем второклассница мечтает стать стоматологом.

Среди 5-7 классов в первом триместре победу одержала пятиклассница Мария Орлова. Псковичка учится в Ольгинской гимназии и за весь год успела набрать 418 пятерок.

По словам мамы отличницы Анны Орловой, Маша - очень разносторонняя личность. «Она у нас всегда занимает активную жизненную позицию и участвует во всех конкурсах и олимпиадах, которые ей интересны. С 4 лет занимается хореографией, с 1 класса – круглая отличница, побеждает в олимпиадах по литературе, языкам, биологии, истории. Даже в кино снималась», – отметила Анна Орлова.

Среди 8-11 классов девятиклассница Кира Разговорова из великолукской школы-интерната стала лучшей дважды. Школьница ни разу за 9 лет не получала четверок, только «отлично». За минувший учебный год великолучанка-отличница заработала в журнал 562 отметки.

«Никогда в жизни Кира не получала четверку. Все экзамены на «5» сдала. Очень внимательная девочка, все всегда тщательно записывает с уроков», – поделилась секретом успеха мама отличницы Нина Разговорова.

Победительница проекта не сидит днями напролет и не зубрит уроки. Свое свободное время девушка проводит на сцене. «Кира занимается в кружках в школе. Она танцует, даже участвовала в конкурсе «Великолукская веснянка». Недавно сыграла главную роль в мюзикле «Анастасия», – рассказывает мама победительницы.

Всего в учебном году 2021-2022 на конкурс было подано 343 заявки. Это ребята из школ Псковской области, которые заработали большое количество пятерок и решили побороться за место на чаепитии с губернатором. Сильнейших определяют в четырех группах – 2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы.