Женщина пострадала от нападения быка в Новосокольническом районе

11:39, 15 августа 2022, ПАИ

Женщина пострадала в результате нападения быка в сельскохозяйственном производственном кооперативе имени Чапаева в Новосокольническом районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда Псковской области.

«В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае с работником ООО «СПК им. Чапаева». 3 августа 2022 года на работницу СПК напал бык. Женщина получила значительные повреждения», - прокомментировали случившееся в ведомстве.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.