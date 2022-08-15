Выставка о трёх Спасах работает в Островском районе

13:19, 15 августа 2022, ПАИ

Выставка «Август Спасами богат» работает в Островской центральной районной библиотеке, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Островского района.

В России издавна в августе отмечали праздник Спаса. 14 августа наступил Медовый Спас, 19 августа будут отмечать Яблочный Спас, 29 августа – Ореховый (Хлебный) Спас.

«К дню первого, Медового Спаса в зале краеведения и периодики оформили книжную выставку «Август Спасами богат». На выставке представлены издания о русской истории и православных традициях Руси («Русская деревня», «Практическая энциклопедия православного христианина», художественная литература: И. А. Бунин «Антоновские яблоки», И. С. Шмелев «Лето Господне»)», – рассказали в библиотеке.

Выставка поделена на разделы о Медовом, Яблочном и Ореховом Спасах. Есть книги о продуктах пчеловодства и кулинарных рецептах с мёдом, о хлебе и его истории, рецепты яблочных пирогов.