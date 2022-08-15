О предположительной дислокации опричников Ивана Грозного в Пскове рассказали археологи

12:41, 15 августа 2022, ПАИ

О предположительной дислокации опричников Ивана Грозного в Пскове рассказала на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

По её словам, в этом году раскопки в Пскове проводились в двух местах. Работа, в частности, шла на улице Профсоюзной - подворье Псково-Печерского монастыря. Здесь в слое XVI века удалось найти сразу два собачьих черепа. «Предполагаем, что тут располагались опричники Ивана Грозного», - отметила Марина Кулакова, добавив, что самые интересные находки можно рассмотреть поближе на выставке в фойе здания Псковского агентства информации на улице Ленина, 6а. Второй городской раскоп расположился на пересечении улиц Свердлова и Карла Маркса.

В июле археологи изучали находки на раскопе в Печорах. Здесь на улице Псковской удалось обнаружить дорогу XVI-XVII века, дренажные укрепления и множество неожиданных для специалистов находок в виде монет и металлических вещей.

Марина Кулакова также напомнила, что в этом году отмечается 110 лет с момента первых археологических раскопок в Пскове, а также 55 лет с с момента первых охранных раскопок.