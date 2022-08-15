ФОТОФАКТ Змеи возле школ
Ужа обнаружили около школы на тротуаре в городе Пыталово. Об этом сообщили местные жители в сообществе «Подслушано. Город Пыталово».
Один из комментаторов добавил, что ещё одну змею заметили недавно у здания спортивной школы на улице Белорусской.
По информации из открытых источников, ужи активны с 9:00 до 18:00, днём жарко, и они прячутся в тенистых укромных местах. Уходят в спячку они в октябре-ноябре, когда температура воздуха падает.
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