ФОТОФАКТ Змеи возле школ

14:24, 15 августа 2022, ПАИ

Ужа обнаружили около школы на тротуаре в городе Пыталово. Об этом сообщили местные жители в сообществе «Подслушано. Город Пыталово».

Один из комментаторов добавил, что ещё одну змею заметили недавно у здания спортивной школы на улице Белорусской.

По информации из открытых источников, ужи активны с 9:00 до 18:00, днём жарко, и они прячутся в тенистых укромных местах. Уходят в спячку они в октябре-ноябре, когда температура воздуха падает.