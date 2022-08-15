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Общество

Виталий Рахманов: Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» позволяет повысить качество работы с населением

Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС) позволяет более чётко держать руку на пульсе на конкретной территории и реагировать на любые изменения. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации заявил врио начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

По его словам, когда о внедрении системы впервые заговорили, Псковская область стала одним из пилотных регионов, где непосредственно и осуществлялось тестирование.

«Мы запустили её в конце 2020 года. Это очень удобный инструмент, который гарантированно позволяет направить гражданам своё заявление, чтобы оно дошло до органов власти и, соответственно, чтобы гарантированно получить по нему результат. Это не только скорость реакции на заявителя, но ещё и качество обработки», – сказал Рахманов.

Кроме того, он добавил, что такая методика обратной связи позволяет заметно повысить качество работы с населением. «Любой новый канал связи, который позволяет услышать все проблемы и потребности граждан, всегда приветствуется», – заключил врио начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области.

Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС) внедрена почти во всех субъектах России. За I полугодие 2022 года россияне направили более 1,65 млн запросов через ПОС (1,63 млн уже рассмотрены), приняли участие в 5,3 тыс. опросах и обсуждении нормативных актов.

«Президент Владимир Путин неоднократно говорил нам о важности обратной связи от граждан, чтобы чётко и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни. Платформа обратной связи на «Госуслугах» как раз даёт широкие возможности её получения, а также позволяет решать не только системные, но и порой крайне важные точечные, индивидуальные вопросы наших граждан», – отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

ПОС – это единое окно взаимодействия с государством, которое позволяет не только направить обращение в орган государственной власти, но и участвовать в опросах, голосовать за важные социальные проекты, высказывать позицию в отношении проектов нормативных актов.

Платформа упрощает поиск ответственных и повышает оперативность доведения до них информации, облегчает гражданину взаимодействие с государством, делает его прозрачным.

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