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Общество

Сотни турецких брендов обуви стали доступны россиянам

Более 200 новых наименований обуви турецких брендов впервые стали доступны жителям России, пишет газета «Известия» со ссылкой на Wildberries.

Например, среди новых доступных россиянам брендов – Garamond, Miss F, Travel Soft, Art Bella и Butigo, а также Balloon-s, I cool и Yellow Kids. Вдобавок на Wildberries представят продукцию компаний, которые продавали в стране до санкций, а именно Polaris, Lumberjack и Kinetix.

«С уходом международных брендов интерес к российскому рынку продолжает расти – в первую очередь со стороны производителей из Турции и КНР», – заявили в заключение сотрудники пресс-службы и добавили, что подлинность продукции подтверждена в соответствии с требованиями цифровой маркировки.

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