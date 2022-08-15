Сотни турецких брендов обуви стали доступны россиянам

14:31, 15 августа 2022, ПАИ

Более 200 новых наименований обуви турецких брендов впервые стали доступны жителям России, пишет газета «Известия» со ссылкой на Wildberries.

Например, среди новых доступных россиянам брендов – Garamond, Miss F, Travel Soft, Art Bella и Butigo, а также Balloon-s, I cool и Yellow Kids. Вдобавок на Wildberries представят продукцию компаний, которые продавали в стране до санкций, а именно Polaris, Lumberjack и Kinetix.

«С уходом международных брендов интерес к российскому рынку продолжает расти – в первую очередь со стороны производителей из Турции и КНР», – заявили в заключение сотрудники пресс-службы и добавили, что подлинность продукции подтверждена в соответствии с требованиями цифровой маркировки.