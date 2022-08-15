Более 10 млн рублей потратят на обновление тротуаров в псковской деревне Ершово

15:22, 15 августа 2022, ПАИ

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Тротуары обустроят в деревне Ершово Псковского района в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Контракт на проведение капремонта на сумму более 12 млн рублей подписали заказчик работ ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядная организация АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 47». Средства на проведение работ направлены из областного бюджета, уточнил Станислав Стармолотов.

Также в рамках контракта будут устроены две автобусные остановки в районе поворота к деревне Залединье.