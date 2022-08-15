Школа соцрекламы для НКО и общественников завершила работу в Пскове

16:55, 15 августа 2022, ПАИ

В Пскове завершила работу первая школа социальной рекламы в очном формате для общественников и НКО Псковской области. Мероприятие стало частью проекта «День открытых дверей НКО», направленного на повышение уровня информированности жителей региона о деятельности некоммерческого сектора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства области.

Школа была направлена на обучение НКО навыкам создания мотивирующего и убедительного контента, который призван подсветить наиболее актуальные проблемы региона с целью оказания воздействия на модель общественного поведения.

Перед участниками школы выступили региональные спикеры: ведущий специалист грантовой деятельности и социального проектирования АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Ульяна Рафаенко, директор Центра сопровождения НКО Елена Николаева, главный редактор «Первого Псковского» Надежда Назаренко, заместитель директора молодёжного центра Ольга Безъязычная, бизнес-тренер, коуч ООО «К-Информ» Ирина Владимирова.

Данная школа послужила апробацией формата работы с аудиторией и новой темой для общественников, в дальнейшем планируется продолжение.

Организаторами встречи являются Центр сопровождения НКО Псковской области, Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке правительства Псковской области. Мероприятие проводится в рамках реализации социального проекта «День открытых дверей НКО», поддержанного правительством Псковской области.