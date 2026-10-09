Сборник «Пишем о СВОих: живая память поколений» появился на сайте Псковской электронной библиотеки
Вышел сборник «Пишем о СВОих: живая память поколений». Пока он доступен в электронном виде на сайте Псковской электронной библиотеки. Об этом ПАИ сообщили в Ассоциации ветеранов СВО по Псковской области.
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Фото: Ассоциация ветеранов СВО по Псковской области
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Фото: Ассоциация ветеранов СВО по Псковской области
Книга объединяет творческие работы, предоставленные филиалом фонда «Защитники Отечества» по Псковской области и местными библиотеками. В сборник вошли 20 произведений: четыре эссе, 15 стихотворений и одна иллюстрация. Проект реализовала Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.
Электронную версию можно найти на сайте Псковской электронной библиотеки.
Презентация сборника состоится в научной библиотеке в День Героев Отечества, 9 декабря, в 15:00.
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Сборник «Пишем о СВОих: живая память поколений» появился на сайте Псковской электронной библиотеки
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