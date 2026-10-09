Сборник «Пишем о СВОих: живая память поколений» появился на сайте Псковской электронной библиотеки

16:44, 09 октября 2026, ПАИ

Вышел сборник «Пишем о СВОих: живая память поколений». Пока он доступен в электронном виде на сайте Псковской электронной библиотеки. Об этом ПАИ сообщили в Ассоциации ветеранов СВО по Псковской области.



Фото: Ассоциация ветеранов СВО по Псковской области



Фото: Ассоциация ветеранов СВО по Псковской области



Книга объединяет творческие работы, предоставленные филиалом фонда «Защитники Отечества» по Псковской области и местными библиотеками. В сборник вошли 20 произведений: четыре эссе, 15 стихотворений и одна иллюстрация. Проект реализовала Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.

Электронную версию можно найти на сайте Псковской электронной библиотеки.

Презентация сборника состоится в научной библиотеке в День Героев Отечества, 9 декабря, в 15:00.