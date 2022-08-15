Псковский суд вынес приговор петербуржцу за продажу гранат

17:01, 15 августа 2022, ПАИ

Псковский городской суд вынес приговор в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в сбыте взрывоопасных предметов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Судом установлено, что подсудимый незаконно приобрёл и хранил взрывные устройства – две гранаты РГД-5, которые впоследствии сбыл своему знакомому.

Мужчину приговорили к лишению свободы на полтора года условно со штрафом в доход государства в размере 10 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.