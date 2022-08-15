Минсельхоз начнёт субсидировать выращивание бычков на убой

17:17, 15 августа 2022, ПАИ

Минсельхоз собирается разработать меры поддержки производителей мяса и стимулирования рынка говядины, пишет «Коммерсантъ». Один из возможных вариантов заключается в том, что ведомство будет платить фермерам за выращивание бычков на убой.

Необходимость поддержки производства говядины возникла из-за того, что этот вид мяса оказался единственным, выпуск которого в первой половине 2022 года сократился (на 2,3 процента, до 626,8 тысячи тонн). Производство свинины и мяса птицы за этот период, напротив, выросло — на 5,7 и 5,8 процента соответственно.

По данным издания, Минсельхоз считает главной причиной снижения производства говядины в стране отказ крупнейшего её производителя, компании «Мираторг», от закупки крупного рогатого скота у фермеров на фоне допуска в страну 200 тысяч тонн зарубежной замороженной говядины, к которой была применена нулевая ставка пошлины вместо обычной 15-процентной.

По словам опрошенных изданием участников рынка, выращивание бычков на убой в большинстве случаев является убыточным, поскольку требует больших вложений в первые месяцы откорма. В сложившихся условиях Минсельхоз может начать предоставлять фермерам субсидии, что компенсирует часть затрат и позволит привлечь в отрасль больше частных инвесторов. Размер субсидии и условия её получения пока не озвучиваются.