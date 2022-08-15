Двор на улице Больничной в Острове планируют отремонтировать в 2022 году

17:54, 15 августа 2022, ПАИ

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Двор многоквартирного дома № 25 на улице Больничной в Острове планируют отремонтировать до 15 ноября. Информация размещена на сайте госзакупок.

В рамках работ подрядчику необходимо будет отремонтировать дорожное покрытие, водостоки, установить дорожные знаки и бордюры.

Деньги на ремонт дворовой территории выделили из средств областного и местного бюджета. Согласно документации, работы, предусмотренные контрактом, необходимо начать в течение десяти дней со дня его подписания и выполнить до 15 ноября 2022 года.