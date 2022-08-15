Владимир Путин вернул в Россию звание «Мать-героиня»

23:36, 15 августа 2022, ПАИ

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Президент России Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших 10 и более детей, установив для них единовременную выплату 1 млн рублей. Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

«Установить звание «Мать-героиня» для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся гражданами РФ», – говорится в документе.