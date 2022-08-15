Пять лет тюрьмы грозит великолучанину за поездку в такси

07:31, 16 августа 2022, ПАИ

Пять лет тюрьмы грозит 29-летнему великолучанину за поездку в такси, во время которой пассажир обокрал водителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В конце июня 2022 года молодой человек вызвал такси, во время поездки он увидел в салоне автомобиля мобильный телефон, принадлежащий водителю такси. Убедившись, что водитель такси не наблюдает за его действиями, великолучанин забрал себе его мобильный телефон, после чего покинул автомобиль. Своими преступными действиями злоумышленник причинил водителю материальный ущерб в размере 22 604 рублей 24 копеек.