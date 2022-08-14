Эксперт: Траты россиян на электричество в структуре расходов вдвое ниже, чем у европейцев

07:07, 16 августа 2022, ПАИ

Затраты на электроэнергию в России в среднем составляют менее 1,5 % всех расходов домохозяйств, что вдвое ниже, чем у европейцев, поэтому рост цен в Европе воспринимается более болезненно, отметил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов. Об этом пишет РИА Новости.

В структуре конечной цены на электричество в ЕС доля затрат на производство энергии составляла для домохозяйств в 2021 году около 37 %, для прочих потребителей — 43 %. Поэтому рост биржевых цен на электроэнергию для конечных потребителей не обернётся столь большим подорожанием, так как значительную часть составляют затраты на передачу энергии сетевыми организациями и налоги, которые многие правительства снижают в качестве антикризисной меры.

«Вместе с тем надо учитывать как разный уровень жизни в наших странах, так и различную структуру потребления: если в России затраты на электроэнергию в среднем составляют менее 1,5 % всех расходов домохозяйств, то в Европе эта величина значительно выше — около 2,5-3 %. Поэтому рост цен на электричество там воспринимается более болезненно», — уверен он.

Официальная статистика фактических цен в Европе формируется с большой задержкой, также рассказал эксперт ЦСР, а учёт при этом ведётся в разрезе полугодий, поэтому данных за январь–июнь 2022 года ещё нет. Колобанов отметил, что оценить рост цен на электроэнергию в Европе можно только по данным биржевых торгов, которые ведутся в разных зонах (регионах). Так, например, в Германии за семь месяцев 2022 года цена в краткосрочных контрактах выросла на 42 %, а фьючерсы на декабрь текущего года предполагают рост цены на 133 % к уровню декабря 2021 года, привёл пример он.

«Если сравнивать цены для домохозяйств в Европе с тарифами для населения в России, то разница по итогам 2021 года была в 4,5-6,4 раза. В сегменте для прочих потребителей разница между ЕС и Россией в 2021 году также составляла около пяти раз», — рассказал он уточнив, что данные посчитаны при курсе евро около 87 рублей (в среднем за прошлый год).

За семь месяцев 2022 года в России тарифы для населения (в рублях) выросли всего на 4-5 %, однако, поскольку текущий курс евро значительно ниже прошлогодних значений, в пересчёте на европейскую валюту тарифы показывают более значительный рост.