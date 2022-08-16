Александр Серавин рассказал, о чём хочет поговорить с Максимом Жаворонковым

11:31, 16 августа 2022, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин заявил о желании встретиться с одним из своих предшественников на должности «политического» вице-губернатора Максимом Жаворонковым.

«Эта должность ведь пустовала два с половиной года. До этого на ней был коллега Цветков, он очень своеобразно выстраивал отношения. До него был Жаворонков (ныне первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России». – ПАИ), и о нём мне так много всего рассказывали, что я даже договорился, что приду к нему в Москве на приём, чтобы он мне рассказал, как у него это получалось», – рассказал Александр Серавин в эксклюзивном интервью Псковскому агентству информации, отвечая на вопрос об инструментах выстраивания взаимоотношений с политическими игроками.

Полностью эксклюзивное интервью с заместителем губернатора Александром Серавиным смотрите в специальном видеопроекте ПАИ «Гвоздь телеграма». Текстовую версию читайте здесь.