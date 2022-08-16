Некоторые псковские политики не признаются, что знакомы со мной – Александр Серавин

12:06, 16 августа 2022, ПАИ

«Я всегда стараюсь составить личное впечатление о политиках, поэтому потихоньку знакомлюсь с теми, с кем незнаком», – рассказал заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин о своём взаимодействии с региональными политическими игроками.

«На самом деле с большинством заметных политиков Псковской области мы уже давно знакомы. Многие из них не признаются в этом, но на самом деле такое есть», – отметил он в интервью Псковскому агентству информации.

«У меня есть книга «Психологический портрет современного политика», которую написал вместе с Петром Бычковым. Как политтехнолог, предпочитаю составить личное представление о психологическом портрете политиков. Тем политикам, что мне кажутся наиболее интересными, дарю эту книжку», – рассказал Александр Серавин.

Полностью эксклюзивное интервью с заместителем губернатора Александром Серавиным смотрите в специальном видеопроекте ПАИ «Гвоздь телеграма». Текстовую версию читайте здесь.