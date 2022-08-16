Александр Серавин рассказал о перестановках в медийном блоке правительства Псковской области

11:42, 16 августа 2022, ПАИ

Заместитель губернатора по внутренней политике Александр Серавин ответил на вопрос о том, ждать ли изменений в политико-медийном блоке правительства Псковской области. В частности, он прокомментировал постоянные слухи об уходе советника губернатора по информполитике Антона Сергеева.

«Мне кажется, каждого великого человека всегда пытаются проводить, но никто это сделать не в состоянии. Потому что Антон Сергеев уже стал легендой псковской политики. Мне даже иногда кажется, что это он сам провоцирует, чтобы стали говорить, что его кто-то провожает. Но я уверен, что он будет с нами», – заявил Александр Серавин в интервью Псковскому агентству информации.

Полностью эксклюзивное интервью с заместителем губернатора Александром Серавиным смотрите в специальном видеопроекте ПАИ «Гвоздь телеграма». Текстовую версию читайте здесь.