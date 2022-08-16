Псковские учителя приняли участие в телеигре на канале «Культура»

12:04, 16 августа 2022, ПАИ

Команда Псковской области приняла участие в съёмках интеллектуальной игры в Москве на телеканале «Культура». Об этом сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В каждом выпуске соревнуются две команды, каждая из которых состоит из финалистов всероссийского конкурса «Учитель года». В ходе передачи они показывают своё знание школьных предметов.

Команда Псковской области, капитаном которой стала финалистка всероссийского конкурса «Учитель года – 2021», заместитель директора по воспитательной работе Псковского кооперативного техникума, учитель истории Екатерина Савичева, соревновалась с командой из Республики Коми.

В команде Псковской области было ещё четыре игрока: преподаватель бухгалтерского учёта Елена Вегера, куратор первого курса Максим Ермолин, победитель всероссийского конкурса «Учитель года» от Псковской области Илья Казанцев, финалистка всероссийского конкурса «Учитель года» от Псковской области Анастасия Димитриева.

Преподаватели вспомнили школьные годы, обсудили разные подходы к образовательным системам, поделились опытом и знаниями.

Передача выйдет в эфир в сентябре на телеканале «Культура».