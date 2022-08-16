Контрабанду почти 30 тысяч пачек сигарет стоимостью 1,5 млн рублей пресекли псковские таможенники

11:36, 16 августа 2022, ПАИ

Сотрудники мобильной группы Псковской таможни и Госавтоинспекции МВД России Псковской области задержали две партии сигарет, общая стоимость которых составляет около 1,5 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В багажнике одного из автомобилей обнаружено 25 тысяч пачек сигарет с ориентировочной стоимостью около 1,25 млн рублей, в салоне другого – 4,8 тысячи пачек сигарет с ориентировочной стоимостью 242,5 тысячи рублей,

Все табачные изделия произведены в Белоруссии. На них отсутствовали средства идентификации и маркировка акцизными марками Российской Федерации.

Табачная продукция передана в территориальные подразделения УМВД России по Псковской области.