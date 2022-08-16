Новгородец осуждён за присвоение морского контейнера псковича

12:24, 16 августа 2022, ПАИ

Полтора года условно получил житель Новгородской области за незаконное присвоение полуприцепа и морского контейнера псковича. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что 15 октября 2017 года потерпевший для осуществления перевозок передал мужчине во временное пользование полуприцеп и морской контейнер, который последний должен был вернуть по первому требованию.

В ноябре 2018 года мужчина решил указанное имущество не возвращать владельцу и распорядился им по своему усмотрению. Тем самым он причинил ущерб на общую сумму 410 800 рублей, то есть в крупном размере.

Сначала жителю Новгородской области предъявили обвинение в совершении мошенничества в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Однако Псковский городской суд переквалифицировал действия мужчины как присвоение, то есть хищение, чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере (часть 3 статьи 160 УК РФ). В итоге суд признал жителя Новгородской области виновным и назначил наказание в виде полутра лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Приговор в законную силу пока не вступил.