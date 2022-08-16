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Проект «Билет в будущее» станет стандартом профориентации в России

Профориентационный минимум для российских школ разработали специалисты проекта «Билет в будущее». План включает разработку системы профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители разработчиков.

Созданные методические рекомендации включают в себя комплекс мер, который поможет определить готовность школьников к профессиональному самоопределению с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, а также запросов кадровой экономики и специфики рынка труда страны.

«Разработанные материалы дают отличную платформу для развития компетенций педагогов, для работы с мотивацией школьников, для предварительного знакомства учеников с рынком труда, где в скором времени им предстоит стать полноправными участниками, а это социализация подростков. Также в пределах рекомендаций важная роль отведена родителям, которые, как никто другой, способны помочь ребёнку осознанно выбрать профессию», – отметил руководитель федерального оператора проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

«Представленные в пособии профориентационные инструменты актуальны и важны, задают вектор развития теории и практики профессиональной ориентации, продуктивно раскрывают область пересечения теории и практики профессионального самоопределения в современных условиях», – подчеркнул кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник института стратегии развития образования PAO Евгений Черкашин.

Отмечается, что методические рекомендации создали при участии экспертов, педагогов для проекта «Школа Минпросвещения России» по запросу Министерства просвещения РФ. Проект уже получил положительные отзывы экспертов.

Итогом масштабной работы станет повсеместное внедрение профориентационного минимума после завершения профильных экспертиз.

Напомним, что с сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в будущее» является электронная онлайн-платформа BVBINFO.RU. Её разработал оператор проекта – Фонд гуманитарных проектов, утверждённый по поручению президента РФ приказом Минпросвещения России и постановлением Правительства РФ.

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