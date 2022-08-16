Тевтонского рыцаря на боевом коне смогут увидеть псковичи в Самолве 20 августа

17:40, 16 августа 2022, ПАИ

Тевтонского рыцаря на боевом коне смогут увидеть зрители фестиваля исторической реконструкции, который пройдёт 20 августа в Самолве, рассказал гендиректор фонда «Александрова гора» Михаил Грушин в эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, конь сражается больше, чем сам тевтонский рыцарь. Это очень интересно, отметил Михаил Грушин и обратил внимание на то, что эту историческую зарисовку зрителям покажут для того, чтобы они поняли, как сложно было русским воинам в бою с тевтонскими рыцарями.

«Также гости смогут посетить интерактивный лагерь, где можно померить кольчуги, шлемы и понять, как были вооружены наши дружинники. Также можно будет сфотографироваться в этом снаряжении и пострелять в историческом тире из лука. Гости смогут ознакомиться и с бытом русской дружины», — рассказал Михаил Грушин.