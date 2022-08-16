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Происшествия

Безработный из Белоруссии дважды за шесть лет ограбил магазин в себежской деревне

В Себежском районе гражданин Белоруссии ограбил продуктовый магазин. Об этом пишет районная газета «Призыв» со ссылкой на местный отдел МВД РФ «Себежский».

Кража произошла 15 августа. Неизвестный проник в помещение магазина в деревне Кортеньки и украл алкогольные напитки, сигареты и продукты, а также деньги. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам полиция задержала преступника, им оказался 38-летний безработный житель Белоруссии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы. Правоохранители выяснили, что в 2016 году мужчина уже совершал кражу тем же способом в том же магазине. Тогда его осудили по части 3 статьи 158 УК РФ.

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