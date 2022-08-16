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Фестиваль фильмов «Золотой Шуруп» прошел в Псковской области

Фото: из группы фестиваля «Золотой Шуруп»

Второй (теперь уже, международный) междеревенский фестиваль фильмов «Золотой Шуруп» прошел в Псковской области с 12 по 14 августа, сообщают организаторы мероприятия.

В деревне Колодье 12 августа состоялось открытие фестиваля. Сюда приехали жители окрестных деревень, гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Всех в деревне принять не смогли, поэтому уже в субботу, 13-го августа, состоялось торжественное открытие в Гдове. Туда приехало компетентное жюри: заслуженные артисты России Татьяна Абрамова и Юрий Беляев. Состоялся небольшой концерт, а потом - показ конкурсных работ.

«Зрители смотрели внимательно, очень заинтересованно и бурно хлопали каждому фильму. Несмотря на то, что фильмы были любительские, смотрелись они на одном дыхании! Полтора часа пролетели как мгновенье», - рассказали организаторы.

14 августа состоялся гала концерт с вручением фирменных фестивальных призов, дипломов и подарков от спонсоров.

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