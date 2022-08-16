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Общество

Псковская область более чем на 70% готова к отопительному сезону

Подготовку и проведение в Псковской области отопительного периода 2022–2023 годов обсудили участники заседания профильной межведомственной комиссии. Его провел заместитель губернатора Василий Осипов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Об основных параметрах доложила зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Екатерина Архипова. Она отметила, что общая готовность региона составляет 71%, что немного выше уровня прошлого года. Среди лидеров — Красногородский (93%), Пушкиногорский (86%), Палкинский (85%), Островский (79%) районы. Плановый показатель запасов топлива по углю выполнен на 78%, по дровам — на 74%, по мазуту — на 113%.

В части заполнения информации в систему фиксации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Минстроя России по Псковской области наблюдается положительная динамика. Лидеры по этому направлению — Новосокольнический, Невельский, Струго-Красненский районы.

Руководитель регионального управления Ростехнадзора Игорь Куроплин во время выступления подчеркнул, что специалисты ведомства включены в муниципальные комиссии по приемке объектов теплоснабжения, с районами согласованы сроки осмотра инфраструктуры. В настоящий момент проверено 8 теплоснабжающих организаций, ведется проверка еще 6 организаций. По итогам комиссионного осмотра предприятиям предстоит устранить выявленные недостатки.

В рамках совещания с докладами о подготовке организаций социальной сферы к отопительному периоду доложили председатель комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева, зампредседателя регионального комитета по образованию Алексей Григорьев и зампредседателя областного комитета по здравоохранению Игорь Ларкин. Работы по этому направлению ведутся в плановом порядке, риски срыва сроков при получении паспортов готовности отсутствуют.

Руководители ряда муниципалитетов доложили о подготовке к отопительному сезону на местах, проведении тренировок по устранению аварийных ситуаций.

В завершение Василий Осипов дал поручения главам районов и профильному комитету по отдельным направлениям подготовки региона к осенне-зимнему периоду. В частности, поставлена задача усилить работу в информационной системе Минстроя РФ по фиксации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.

Также по поручению заместителя губернатора в Псковской области пройдут межрайонные учения по ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения. Перед специалистами одного из районов будет поставлена задача организовать межмуниципальное взаимодействие в условиях нехватки сил для устранения неисправностей.

«Сигнал об аварийной ситуации будет дан без предварительного оповещения. Так мы сможем оценить работу оперативных служб», — подчеркнул Василий Осипов. Он также заметил, что все специалисты — от оператора диспетчерских служб до рядового сантехника — должны знать инструкции и уметь оперативно выполнять предписанные действия.

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