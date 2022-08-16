Новгородскую улицу отремонтируют в Любятово в 2023 году

17:55, 16 августа 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин осмотрел несколько объектов в Любятово. В частности, он побывал на улицах Майской и Светлой, где идут дорожные работы.

На Светлой заменена водопропускная труба. На Майской уже готов тротуар, решается вопрос укладки асфальта в этом году. В следующем сезоне работы продолжатся на Светлой и Хвойной. «К концу лета 2023 года приведем в порядок более 2 км дорог», - отметил Борис Елкин в своем Telegram-канале.

В следующем году будет отремонтирована и улица Новгородская. Сейчас идет конкурс на определение подрядчика. «В первую очередь оборудуем недостающие тротуары на пути в школу. Прошлой осенью здесь появилось освещение. Проработаем и вопрос водоотведения», - пообещал глава администрации.

Во время объезда Борис Елкин пообщался с кандидатом в депутаты Псковской городской Думы Иваном Мешковым. «Он провел встречи с местными жителями и собрал их пожелания по улучшению инфраструктуры микрорайона. По просьбам граждан проработаем вопрос ремонта улицы Псковской, а также устройства пешеходного перехода, подходов к нему и дорожной неровности в районе домов № 67а и 65а на улице Николая Васильева», - добавил глава администрации города.