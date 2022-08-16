Борис Елкин подсказал псковичам вариант для установки детской площадки во дворе

22:41, 16 августа 2022, ПАИ

Из 38 детских площадок, которые в этом году при поддержке губернатора администрация Пскова устанавливает во дворах, 2 появятся в Любятово. Одна из них – на Зональном шоссе, 32. Здесь проживают около 300 человек. Жители высказали пожелание об установке воркаут-площадки. Об этом написал в своёи Telegram глава администрации Пскова Борис Елкин.

Еще один игровой комплекс будет на Новгородской, 30. Здесь жители хотят расширить парковку. Сейчас готовят заявку в программу «Формирование комфортной городской среды». Реализации программы ФКГС ожидают и жители дома №65а по улице Николая Васильева, где затапливает подвал.

Еще один вариант для решения вопросов благоустройства – создание территориального общественного самоуправления.

«ТОС можно организовать даже одним подъездом. Если сделать это до октября, то уже в этом году можно привлечь не менее 250 тыс. рублей на устройство парковки, уличных тренажеров, контейнерной площадки, видеонаблюдения, шлагбаума или чего-то еще. В этом году на проекты ТОС из городского бюджета будет направлено 5 млн рублей», – заметил Борис Елкин.