Под стенами Кремля в Пскове развернут двухкилометровый флаг России

09:21, 17 августа 2022, ПАИ

Самый большой в истории Пскова триколор – около 2 км – развернётся под стенами Кремял 22 августа, в День государственного флага России. Для этого потребуется около тысячи человек, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Борис Елкин.

«Приглашаю псковичей присоединиться к акции и прийти на набережную реки Великой к 19:00. Точки сбора – инсталляция «Россия начинается здесь», спуски с улиц Профсоюзной, Георгиевской и Детской, ТЭЦ, гребная база «Ника» и Покровская башня. Вы можете прийти семьями или с друзьями, принести свои флаги или взять их на месте», - уточнил Борис Елкин.

В 19:20 бело-сине-красное полотнище будут снимать с квадрокоптера, а в 19:50 в амфитеатре участников праздника ждет концерт творческих коллективов ГКЦ, театра спортивных миниатюр «Уникс» и военного оркестра Псковского спецназа.