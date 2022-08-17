Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Великолучанин украл продукты из ячейки для хранения в магазине

47-летний житель Великих Лук украл продукты из ячейки для хранения, пишет интернет-портал «ВЛуки.ру».

В ходе следствия установлено, что в середине июля 2022 года, находясь в магазине, горожанин случайно открыл ключом чужую ячейку для хранения вещей и похитил два пакета с покупками.

Часть украденного имущества мужчина подарил своей знакомой, остальное оставил себе. Личность подозреваемого удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в магазине. Часть похищенного мужчина вернул.

Санкция пункта «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с учетом незаконного проникновения) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 августа 2022

Пропавшего месяц назад петербуржца ищут в Псковской области

16 августа 2022

Два человека пострадали в результате взрыва колеса мопеда

16 августа 2022

Пенсионерка пропала в Печорском районе
16 августа 2022

Пьяный водитель протаранил столб линии электропередач и съехал на обочину на Завеличенской набережной
15 августа 2022

Водитель протаранил мачту освещения на Набережной улице

15 августа 2022

Суд оштрафовал главу Новоржевского района за дискредитацию ВС РФ
15 августа 2022

В реке Ловать обнаружено тело утонувшего мужчины

15 августа 2022

В районе Уграды столкнулись пять автомобилей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...