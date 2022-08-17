Великолучанин украл продукты из ячейки для хранения в магазине

10:04, 17 августа 2022, ПАИ

47-летний житель Великих Лук украл продукты из ячейки для хранения, пишет интернет-портал «ВЛуки.ру».

В ходе следствия установлено, что в середине июля 2022 года, находясь в магазине, горожанин случайно открыл ключом чужую ячейку для хранения вещей и похитил два пакета с покупками.

Часть украденного имущества мужчина подарил своей знакомой, остальное оставил себе. Личность подозреваемого удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в магазине. Часть похищенного мужчина вернул.

Санкция пункта «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с учетом незаконного проникновения) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.