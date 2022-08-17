Печерянка ударила прохожую куском тротуарной плитки и лишилась свободы
Жительница Печор осуждена на два года условно с испытательным сроком за нападение на прохожую и кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Ночью 13 апреля подсудимая в районе автобусной остановки «Городская больница» в Пскове увидела одиноко идущую женщину и решила украсть у нее мобильный телефон. Для этого она схватила кусок тротуарной плитки и ударила ее по голове. Затем печерянка достала из рюкзака потерпевшей мобильный телефон с находившейся под чехлом банковской картой и скрылась с места преступления.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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