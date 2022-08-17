Печерянка ударила прохожую куском тротуарной плитки и лишилась свободы

10:47, 17 августа 2022, ПАИ

Жительница Печор осуждена на два года условно с испытательным сроком за нападение на прохожую и кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Ночью 13 апреля подсудимая в районе автобусной остановки «Городская больница» в Пскове увидела одиноко идущую женщину и решила украсть у нее мобильный телефон. Для этого она схватила кусок тротуарной плитки и ударила ее по голове. Затем печерянка достала из рюкзака потерпевшей мобильный телефон с находившейся под чехлом банковской картой и скрылась с места преступления.

Приговор в законную силу пока не вступил.