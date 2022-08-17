Водитель пострадал в результате съезда в кювет
6 августа в 07:30 в Палкинском районе на 26 км 350 м автодороги Изборск - Палкино - Остров 38-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением и допустил съезд в кювет.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, не госпитализирован.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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