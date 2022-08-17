Мужчина, потерявшийся в Струго-Красненском районе, самостоятельно вышел из леса
15.08.2022 проводились поиски потерявшегося 85-летнего мужчины в лесном массиве у деревни Лычно Струго-Красненского района.
В 07:00 16.08.2022 продолжились поиски потерявшегося мужчины группой поисково-спасательного отряда.
16.08.2022 в 14:20 поиски завершены, гражданин вышел самостоятельно.
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