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Происшествия

Мужчина, потерявшийся в Струго-Красненском районе, самостоятельно вышел из леса

15.08.2022 проводились поиски потерявшегося 85-летнего мужчины  в лесном массиве у деревни Лычно Струго-Красненского района.

В 07:00 16.08.2022 продолжились поиски потерявшегося мужчины группой поисково-спасательного отряда. 

16.08.2022 в 14:20 поиски завершены, гражданин вышел самостоятельно.

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