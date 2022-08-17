Обокравшему своего отца великолучанину грозит до 5 лет тюрьмы

11:28, 17 августа 2022, ПАИ

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Житель Великих Лук долгое время воровал имущество отца и теперь может оказаться в тюрьме. Об этом сообщает портал «Луки.ру» со ссылкой на прокуратуру города.

С ноября 2021-го по апрель этого года злоумышленник неоднократно приезжал на дачу отца и похищал вещи, которые позже продавал. О кражах сообщила соседка по даче.

27-летний великолучанин нанес отцу материальный ущерб в размере 135 357 рублей, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.