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Культура

Снятого в Псковской области «Холопа» продали в Китай

В Китай продали самую кассовую отечественную кинокомедию «Холоп». Компания All Media также заключила успешные сделки по продаже картин «Супербобровы» и «Супербобровы. Народные мстители». Об этом сообщает профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на продюсера Георгия Шабанова.

По его словам, сумма сделок по этим проектам вдвое превысила общие сборы всех российских картин в Китае в этом году, которые составили около 170 тысяч долларов (примерно 10,5 млн рублей по нынешнему курсу). Продюсер надеется, что благодаря продаже «Супербобровых» и «Холопа» в Поднебесную удастся получить около полумиллиона долларов.

«Мы можем быть им полезны как творческий ресурс, у них с этим очень большой дефицит. Им нужны операторы, сценаристы. Они в этом очень остро нуждаются, но при этом и очень быстро учатся. Системно работать с китайцами не получается», - цитирует слова Георгия «Бюллетень кинопрокатчика».

Ранее сообщалось, что сиквел «Холопа» планируется снимать так же в Псковской области, как и первую часть. Новоржевский район и его кинодеревня снова станут декорациями для продолжения самой кассовой отечественной комедии. Съемки должны были стартовать 15 августа, однако, по словам собственных источников, их перенесли на неопределенный срок.

Рецензию кинообозревателя Псковского агентства информации на первую часть «Холопа» можно прочитать здесь.

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