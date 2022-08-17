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Бойцы студотряда «Аграф» работают в приёмной комиссии ПсковГУ

Модераторами и консультантами приёмной комиссии Псковского государственного университета стали бойцы отряда делопроизводителей «Аграф». Перед тем как приступить к работе, студенты на протяжении 10 недель проходили профобучение на базе вуза, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе образовательного учреждения.

Квалификация сотрудников подтверждена свидетельствами о получении профессии рабочего (должности служащего) с присвоением квалификации по профессии «секретарь-администратор».

На сегодняшний день консультанты работают в цифровом парке, отвечая на важные телефонные звонки и регистрируя абитуриентов в электронной приёмной комиссии (личном кабинете).

Модераторы также выполняют ответственную работу в студенческом МФЦ. Они рассматривают уже отправленные заявки абитуриентов, а затем или одобряют, или редактируют личные кабинеты.

Добавим, отряд делопроизводителей «Аграф» появился в штабе студенческих отрядов ПсковГУ в 2022 году.

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