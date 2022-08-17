Любопытную историю из 30-х годов XX века рассказали псковские архивисты

14:26, 17 августа 2022, ПАИ

Удивительную историю семьи Ивановых, жившую в начале XX века в Дедовичском районе, рассказали сотрудники Государственного архива Псковской области в своем Telegram-канале.

Осип и Архип – два брата - после смерти отца поделили унаследованное имущество. Хозяйство у отца было большим, а потому и детям бедствовать не пришлось, но в марте 1936 года Осипа навестил инспектор. Во время осмотра имущества он обнаружил в сундуке с тряпками большую сумму денег в рублях начала XX века. Они были изъяты. Купюры предписывалось уничтожить, но их, судя по всему, включили в отчеты, а затем с отчетами и передали на хранение.



Теперь любой пользователь может познакомиться с материалами дела и детально рассмотреть купюры.