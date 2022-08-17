Определён подрядчик для ремонта улицы Коммунальной в Пскове

15:05, 17 августа 2022, ПАИ

Определен подрядчик, который выполнит ремонт улицы Коммунальной в Пскове. Им стал ООО «ДАФ» (Гатчина, Ленинградская область). Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить ремонт на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской, в том числе и дорог-дублёров в Пскове.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Максимальная цена контракта - 148 миллионов рублей. Заказчиком выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова.

Срок окончания ремонта — 20 сентября 2023 года.