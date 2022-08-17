Балтийское море стало розовым из-за медуз

15:41, 17 августа 2022, ПАИ

Балтийское море в заливе Лахепере в Лауласмаа (Эстония) стало розовым из-за медуз. Снимками с необычным цветом моря стали делиться в социальных сетях, сообщает Telegram-канал «Новости Латвии».

Профессор морской биологии Эстонского морского института Тартуского университета Георг Мартин говорит, что это распространённый в Балтийском море вид медуз — ушастая аурелия. Их можно увидеть в эстонских водах каждый год во второй половине лета. Для человека они совершенно безопасны.

Одна из причин такого большого скопления медуз — морское течение, которое сбило всех медуз в одно место. Вторая причина, которую называют специалисты, — жара. В тёплой воде больше корма, и медузы растут быстрее.