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Политика

Литва предложила ЕС объявить визы россиян недействительными

Выданные россиянам шенгенские туристические визы необходимо признать недействительными на общеевропейском уровне. Такое мнение высказала глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает ТАСС.

«Наилучшим вариантом было бы общеевропейское решение объявить эти визы недействительными. Тогда все просто перестали бы их выдавать», – сказал он.

Министр также указал, что вопрос выдачи или отмены выдачи виз гражданам России необходимо решать на уровне Евросоюза.

Ранее о сокращении выдачи виз россиянам заявила Финляндия, а Эстония закрыла для россиян границу.

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